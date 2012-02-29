Нужно возобновить лечение на Кубе украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с представлением о поддержке украинско-кубинской программы "Дети Чернобыля".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмана.

Н.КАРПАЧЕВА отметила, что эта программа не имеет аналогов в мире. В частности, с 1991 года Куба оказала бесплатную высокоэффективную медицинскую помощь более чем 23 тысячам украинских детей, в том числе проведены 139 хирургических операций, среди которых 14 сложных операций на сердце, 18 – ортопедического характера, а также 38 офтальмологических, пластических (послеожоговых) операций, в том числе пересадки почек. Вылечено более 8 тыс. детей с диагнозом гиперплазия щитовидной железы. 11 тяжелобольных кардиологических пациентов после проведенных операций в кардиологическом отделении детской больницы "William Soler" вернулись к обычной жизни. Уникальные ортопедические операции помогли сохранить возможность двигаться всем прооперированным детям. Получили лечение 136 онкобольных детей.

В ходе этой программы на лечение чернобыльских детей, в первую очередь детей-сирот, Кубой было израсходовано более 350 млн. долларов США.

В то же время в условиях глобального финансово-экономического кризиса, с декабря 2011 года украинско-кубинское соглашение о лечении и оздоровлении украинских детей в Республике Куба прекращено.

Н.КАРПАЧЕВА отметила, что сохранить эту программу можно при условии встречных гуманитарных инициатив со стороны Украины. При этом омбудсман в качестве позитива отметила важность поручения Президента правительства о выделении гуманитарной помощи Кубе в размере 10 млн. грн.

По словам омбудсмана, учитывая большое количество украинских детей, нуждающихся в лечении в связи с заболеваниями, которые лечатся исключительно на Кубе, решать этот вопрос нужно безотлагательно.