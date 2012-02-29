НСК „Олимпийский” хуже обустроен для инвалидов

Стадион «Арена-Львов» лучше обустроен для людей с особыми потребностями, чем НСК «Олимпийский» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национальной ассамблеи инвалидов Украины, президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий СУШКЕВИЧ вчера на пресс-конференции на «Арене-Львов».

«Не все стадионы одинаково хорошие. Львовский по доступности – один из лучших. «Олимпийский» ему проигрывает, и сильно проигрывает, хотя масштабы поражают на «Олимпийском», - сказал В.СУШКЕВИЧ.

По словам эксперта, киевский стадион к Евро-2012 проигрывает тем, что места для колясочников на нем отведены на уровне футбольного поля, поэтому людям с особыми потребностями почти ничего не видно из-за рекламы, расположенной по периметру поля. Также на некоторых других стадионах места для незрячих сделали в пределах плохой видимости поля, поэтому сопровождающие их лица будут видеть лишь треть поля.

«Это дискриминация людей, которые сопровождают незрячих, ведь когда проектировали стадион, учли, что незрячие будут слушать матч, а о сопровождающих лицах забыли», - объяснил эксперт.

«Львовский стадион по обзору, доступности, туалетам – абсолютно нормальный. Но есть замечание инвалидов, что внизу закрыта инвалидная стоянка», - отметил В.СУШКЕВИЧ.