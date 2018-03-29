В Мариуполе врачи заразили детей ВИЧ

Мариупольские врачи виновны в заражении детей вирусом ВИЧ. Суд Мариуполя дал новый ход делу 55-летней Анны Пономаревой, заместителя главврача станции переливания крови.

В августе 2005 г. против врачей уже возбуждали уголовное дело. Как выяснилось, у донора – медсестры Мариупольской станции переливания крови был обнаружен вирус иммунодефицита. К несчастью, вирус выявили слишком поздно – зараженную плазму успели влить трем новорожденным девочкам. После того, как Донецкий СПИД-центр подтвердил опасность плазмы, ВИЧ обнаружили и у младенцев.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме – в прошлом году главврач станции переливания крови была оправдана. В настоящее время длится новое следствие. Матери зараженных детей боятся, что их будут преследовать и рассказывают о своих трагедиях со страхом, называть фамилии и фотографироваться боятся.

"Уже третий год пошел, а я все не могу опомниться", – говорит 39-летняя мать-одиночка Анжела. Дочка Татьяна — ее первый ребенок. "Постоянно плачу, на нервной почве теряю зрение. Боюсь будущего. Впереди детсад, школа. Если узнают о диагнозе Тани, будут смотреть на нее, как на прокаженную". Анжела надеется на чудесное исцеление, читает китайскую медицину. Пока ее дочка ничем не отличается от сверстников. 29-летняя Виктория – единственная из трех мам, которая воспитывает дочку с мужем. У ее дочки Марины вирус развивается быстрее. Девочке уже необходимо антивирусное лечение. Третью потерпевшую, 34-летнюю Анну, муж бросил в период беременности. У ее дочки Виолетты, кроме ВИЧ, еще и детский церебральный паралич. Она родилась семимесячной. Девочке необходимо лечение, но в специализированную больницу для больных ДЦП ее не приняли. Мать говорит, что из-за ВИЧ.

Матери до последнего не знали о том, что их дети инфицированы. Анна догадалась о трагедии, когда у медсестры затряслись руки, когда та брала кровь у ее дочки. Анжела – когда запретили кормить грудью. Виктория узнала о своей беде по телевизору, из сводки новостей.

Сотрудники мариупольской станции переливания крови до сих пор настаивают на том, что они не нарушили инструкций. Они попросту не смогли предвидеть периода болезни, когда ее нельзя обнаружить, поскольку он длится от 21 дня до полгода. У человека же с сильной иммунной системой — до 5 лет. А плазма была необходима маленьким пациентам как можно скорее.

Врачи говорят, что подобные случаи могут повториться – в Украине не хватает технических условий для "карантина", который должны проходить все продукты, полученные из донорской крови. На станциях переливания крови нет необходимых низкотемпературных холодильных камер, компьютерного оборудования и программ для учета доноров. Да и количество доноров за последние 10 лет уменьшилось в десять раз. К тому же, заверяют медики, ни один тест на ВИЧ не дает стопроцентной гарантии.

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