Авария на водоводе в Евпатории - ЧП государственного уровня

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА квалифицировал как чрезвычайное происшествие государственного значения аварию на магистральном водоводе в Евпатории, где большая часть населения 120-тысячного города четвертые сутки сидит без воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам в Крыму, посетив место аварии.

«Это чрезвычайное происшествие не местного, а государственного уровня», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, ЧП госзначения признаются происшествия, в которых пострадали более 50 тысяч человек.

«Мы будем оперативно принимать решения, чтобы снять проблему, которая есть сегодня у местной власти», - заявил министр.

Евпатория ранее квалифицировала как чрезвычайную ситуацию местного значения аварию на магистральном водоводе, которая произошла 25 февраля.

Причина порывов - сильные морозы в Крыму в первой декаде февраля.

Аварийные бригады и техника работают круглые сутки.

Власти организовали 26 февраля подвоз воды автоцистернами в микрорайоны города. Также воду можно набрать в спецкранах на первых этажах или в подвалах некоторых домов.

По информации штаба гражданской защиты Евпатории, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.