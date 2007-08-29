Гипноз вместо наркоза

Американскими специалистами не раз проводились исследования гипноза как средства дополнительной анестезии во время хирургических манипуляций и операций. Использование внушения не только позволяет сократить время лечения, но и экономит немало средств. Ученые подсчитали, что стоимость операции снижается в среднем более чем в два раза.

В ходе исследования, в котором участвовало 200 пациенток с раком молочной железы, половине из них за час до операции был проведен сеанс гипноза в течение пятнадцати минут, а у остальных в течение того же времени была беседа с психологом. Женщины из группы, в которой проводились сеансы гипноза, не только нуждались в меньшем количестве анестезии, у них также было меньше болезненных ощущений.

Эксперименты показали, что гипноз снижает активность в чувствительных зонах коры головного мозга, поясной извилине, предклинье и в зрительной области коры. За счет этого блокируется часть болевых сигналов, поступающих в высшие центры головного мозга и достигается эффект анестезии.

Несмотря на то, что еще более 150-ти лет назад в Индии гипноз использовался для снижения боли во время ампутаций, к его использованию для этих целей специалисты все еще относятся настороженно.

Несмотря на это, американские специалисты продолжают проводить исследования. В Бостонском эксперименте врачи следили за состоянием и поведением более 200 пациентов во время операций на сосудах.

Всех больных подготовили к операции и дали им возможность самостоятельно дозировать обезболивающее. При этом их разделили на три группы, и с первой группой дополнительно не занимались. С пациентами второй группы беседовал медработник, в задачи которого входило успокаивать и подбадривать человека перед операцией. В третьей группе пациентов обучали методикам самогипноза и расслабления.

Результаты в последней группе оказались самыми впечатляющими. Пациенты ощущали меньше боли, хотя и расходовали вдвое меньше лекарств. Кроме того, на подготовку к операции у них ушло значительно меньше времени. Оказалось также, что средняя стоимость операции под гипнозом была около 300 долларов, тогда как стандартная операция обходилась в 638 долларов.

Доктор Ланг, рассказавшая о результатах исследования на ежегодной конференции Американской психологической ассоциации, заключила, что гипноз в операционной вполне применим, эффективен и экономичен.

Благодаря особому состоянию сознания пациент легче переносит операцию, что особенно важно, если по медицинским причинам наркоз ему противопоказан.

В Украине лечение гипнозом появится нескоро. У нас подобные сеансы наказуемы сроком до 4 лет либо крупным штрафом.

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