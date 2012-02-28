За последние сутки в Украине зарегистрировано 62 случая кори

За последние сутки в Украине зарегистрировано 62 случая заболевания корью.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, в целом с начала 2012 года (по состоянию на 27 февраля) в стране зарегистрировано 3956 случаев заболевания корью, наибольшее количество - в западных регионах.

В ведомстве подчеркивают, что Госсанэпидслужбой Украины введен ежедневный мониторинг заболеваемости корью и оперативное информирование относительно временной приостановки и возобновления учебного процесса.

В регионах, где фиксируется повышение уровня заболеваемости корью, ограничены выезды детей на экскурсии и соревнования, проведение массовых мероприятий, а в организованных коллективах ограничен прием новых учеников, которые не привиты, не болели или не имеют сведений о проведенной иммунизации против кори, отмечают в Минздраве

Ведомство информирует, что во всех регионах, с целью предотвращения распространения кори, во исполнение приказа Минздрава Украины от 16 декабря 2011 года №367-Адм "О создании оперативного штаба Минздрава Украины по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине", писем Минздрава Украины от 16 января 2012 года №05.02/35 и Госсанэпидслужбы Украины от 28 декабря 2011 года №01.03-3137-1 изданы общие приказы управлений здравоохранения ОГА и областных СЭС относительно осуществления мероприятий по профилактике кори. Вопрос находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.

В Минздравае также отмечают, что усилен контроль за проведением плановых прививок против кори возрастным группам, согласно Календарю профилактических прививок, и за проведением противоэпидемических мероприятий.