Заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог

В Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемический порог.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, ссылаясь на данные Центра гриппа и ОРВИ Центральной СЭС, за восьмую неделю 2012 года гриппом и ОРВИ в стране заболели 177 тыс. 783 человека, из них госпитализированы 6 тыс. 301 человек (3,5% - от общего количества больных), среди госпитализированных 74,3% - дети, летальные случаи не зарегистрированы.

Среди детского населения зарегистрировано 107 тыс. 080 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ (60,3% от общего количества), интенсивный показатель составляет 132,5 на 10 тысяч детей (на 11,9% больше, чем за прошлую неделю), информируют в Минздраве. Показатель заболеваемости равен 38,8 случаев на 10 тыс. населения - на 5,4% больше, чем за прошлую неделю.

В целом эпидемическая ситуация относительно гриппа и ОРВИ отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года, подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве также отмечают, что за восьмую неделю 2012 г. вакцинированы от гриппа 776 человек, что на 17,4% меньше, чем на прошлой неделе. Общее количество вакцинированных против гриппа за эпидсезон составляет 396 тыс. 344, или 0,87% от общего количества населения Украины.