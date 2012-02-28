МИД Украины призывает украинцев не посещать Ливию

Министерство иностранных дел Украины снова призывает украинцев не посещать Ливию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи задержания на территории Ливии иностранцев, которые легально находятся в этой стране. В частности, иностранцев обвиняют в наемничестве.

По словам А.ДИКУСАРОВА, в связи с этим правительства многих стран, включая соседних с Ливией, призывают своих граждан воздержаться от поездок в эту страну.

«Поэтому мы в который раз обращаемся к украинцам: во-первых, не ехать в Ливию, во-вторых, тем, кто находится в Ливии, осознавать существующую опасность, и покинуть эту страну», - сказал А.ДИКУСАРОВ, добавив, что подобная рекомендация украинским гражданам будет сохраняться до полной стабилизации ситуации в Ливии.