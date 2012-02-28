Завтра в Украине - снегопады

Завтра в Украине ожидаются снегопады и гололедица.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 29 февраля будет облачно с прояснениями. В западных, восточных областях, Крыму и Приазовье снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах местами сильный снег; на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в северных и центральных областях до 10° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В столице будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 0-2° мороза.