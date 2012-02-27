Завтра в Украине будет идти снег

28 февраля в Украине сохранится облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в восточных областях, Крыму и Приазовье ожидается снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 2-5° тепла.

На остальной территории пройдет небольшой снег, лишь в западных, а днем и в северных областях без существенных осадков; температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 13-15°, днем 0-5° мороза. На дорогах - гололедица.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ночью будет идти небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 0-5° мороза. В г. Киеве температура ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.