8 марта украинцы будут праздновать четыре дня

В Украине Международный женский день 8 марта приходится на четверг, в связи, с чем он объявлен выходным.

Согласно распоряжению Кабмина № 1210-р «О переносе рабочих дней в 2012 году», которое правительство приняло 28 ноября 2011 года, в 2012 году у украинцев будет четыре выходных дня на празднование 8 марта.

С целью создания благоприятных условий для празднования 8 марта — Международного женского дня — рекомендуется руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Государственной казначейской службы и банковских учреждений) перенести для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями рабочий день с пятницы 9 марта — на субботу 3 марта.

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