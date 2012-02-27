Из больницы в Боярке под Киевом исчезают пациенты

В Боярке под Киевом странная тенденция — за полгода из местной больницы исчезли двое пациентов. Последний случай произошел на днях, пишет Сегодня.

«Из палаты в отделении хирургии, на втором этаже боярской центральной больницы, в ночь на 23 февраля исчез мой муж, Владимир Олексюк, который лечил здесь язву, — рассказала нам супруга пропавшего, Анна. — Я у него была в 20.30, за пару часов до исчезновения. Он мне сказал, что врачи не разрешают ему вставать, да и ходить ему было трудно из-за головокружений. Попросил, чтобы я в субботу привезла к нему нашу маленькую дочку. Мы попрощались. А в 1.55 с его мобильного телефона мне позвонил дежурный врач и сказал, что мой муж пропал! Я приехала в больницу, там мне сказали, что мой супруг выпрыгнул из окна и убежал! Но как он выпрыгивал — никто не видел. В палате лежали четыре человека, кто-то из них вроде бы слышал, что открывалось окно, но не более. Исчезновение заметила одна из бабушек-сиделок, которая проснулась и обнаружила, что кровать моего мужа пуста. На ручке окна был след крови, но следов падения в сугробе под окном не было! Мы начали поиски, перевернули всю Боярку, прочесали лес, опрашивали людей, вызвали кинологов. Собака вроде бы взяла след, но в 50 метрах от больницы потеряла его».

По словам Анны, она обращалась и к экстрасенсам: «Ясновидящие нам сказали, что в этой истории замешаны врачи. И что Владимира держат в закрытом помещении недалеко от больницы. Они предположили, что все это сделано ради органов... Мы хотели поговорить с врачом, который дежурил в ту ночь, но оказалось, что он выйдет на работу только 9 марта». Подруга семьи Олексюк, Марина Анисимова, также добавляет, что верхняя одежда Владимира осталась в палате, следовательно, если он ушел из больницы, то, несмотря на мороз, решил остаться в шортах и футболке!

Как рассказывает Анна, когда искали ее мужа, обратили внимание на развешенные по Боярке объявления о пропаже еще одного человека из больницы. Виталий Корниенко якобы пропал из отделения терапии в июле: «Мы позвонили по указанному номеру, и нам сказали, что Виталия до сих пор ищут».

ИСЧЕЗ ЗА 10 МИНУТ. В Боярской центральной больнице комментировать ситуацию вчера отказались. В милиции же подтверждают, что Владимир Олексюк исчез. «К нам обратились родственники этого гражданина, и мы его ищем, — сказал нам спикер киевской облмилиции Николай Жукович. — Соседи по палате рассказали, что Владимиру стало очень плохо, они пошли звать врача, отсутствовали в палате около 10 минут. Пришли и увидели открытое окно. Основная наша версия — он ушел сам». О Корниенко в милиции говорят, что он действительно разыскивался. «Но его местонахождения установлено. И он уходил из дома, а не исчезал из больницы», — говорит Жукович и предполагает, что Корниенко просто не хочет общаться с семьей. Однако друг пропавшего говорит, что не верит в это, мол, он бы дал знать о себе.

Напомним, год назад в Боярке уже был скандал с органами. Тогда работников местного морга обвинили в том, что они нелегально вырезали у мертвых роговицы глаз на продажу. В сентябре-2011 дело передано в суд.