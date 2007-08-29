Сезон рождения ребенка влияет на его здоровье

У детей, рожденных зимой, гораздо меньше шансов стать близорукими в течение жизни, и лучше зрение вдаль, чем у рожденных летом, сообщается в пресс-релизе Тель-Авивского университета.

В ходе одного из самых масштабных офтальмологических исследований в мире, возглавляемого старшим офтальмологом Израильских вооруженных сил Йосси Манделом, были изучены данные о 300 000 израильтянах в возрасте от 16 до 23 лет.

Ученые пытались найти связь между месяцем рождения ребенка и вероятностью развития у него близорукости в дальнейшем и получили весьма убедительные результаты. Оказалось, что дети, рожденные в июне и июле, на 24% больше подвержены риску тяжелой близорукости, чем рожденные в декабре и январе. По словам исследователей, это справедливо для детей из любой страны мира.

Такую закономерность можно объяснить отдаленными последствиями действия солнечного света на ребенка в начале его жизни, комментирует полученные данные Михаэль Белкин из Института исследования глаза Голдшлегера при Тель-Авивском университете.

Более детальные исследования близорукости у цыплят показали, что при длительном воздействии света на организм птицы ее глазные яблоки удлиняются, что приводит к близорукости. Механизм этого явления связан с действием мелатонина. Этот гормон образуется в шишковидной железе (эпифизе) - небольшом участке головного мозга, ответственного за "внутренние часы организма".

До этого были известны такие функции мелатонина, как контроль выработки пигмента меланина и регуляция циркадных ритмов. Точный механизм обнаруженного влияния мелатонина на форму глазного яблока пока не выяснен.

По словам Белкина, эволюционное значение большой частоты близорукости у рожденных летом детей не поддается осмыслению. Наоборот, до изобретения очков близорукие люди имели гораздо меньше возможностей, и, соответственно, шансов на комфортное существование.

Зато исследование, 20 лет назад проведенное Белкиным, может обнадежить близоруких людей — оно продемонстрировало, что интеллект людей с этим заболеванием несколько выше, чем средний в популяции. Так что стереотипный образ умного очкарика имеет вполне научное обоснование.

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