Больных СПИДом хоронят живьем

Рассказать населению Папуа-Новой Гвинеи о проблеме ВИЧ/СПИДа - задача не из легких

Живьем закапывают в землю инфицированных ВИЧ некоторые их родственники в Папуа-Новой Гвинее, утверждает активистка одной из местных правоохранительных организаций Маргарет Марабе.

По ее словам, на столь экстремальные меры люди решаются потому, что в какой-то момент понимают, что больше не могут ухаживать за больными, или из опасений заразиться самим.

Марабе говорит, что видела "похороны живых" своими глазами во время своей пятимесячной поездки в удаленный горный регион на юге Папуа-Новой Гвинеи. В этой стране ВИЧ/СПИД принял масштабы эпидемии; положение в этой сфере здесь самое тяжелое во всем регионе, пишет Би-би-си.

По официальным данным, заражены 2% шестимиллионного населения страны, однако независимые наблюдатели полагают, что эта цифра не отражает истинного положения дел. В докладе ООН по этой теме говорится, что с 1997 года количество вновь диагностируемых случаев заражения ВИЧ в Папуа-Новой Гвинее каждый год растет примерно на 30%.

В начале этого года Маргарет Марабе отправилась в район Тари в Южном Нагорье. "Троих я видела собственными глазами, - рассказывает она. - Когда им становилось совсем плохо, и за ними уже не могли присматривать, их просто закапывали".

Марабе говорит, что один из погребаемых кричал: "Мама, мама" - в то время, когда ему на голову уже сыпалась земля. А местные жители, по ее словам, говорили, что ничего необычного в этом обряде нет.

ВИЧ/СПИД распространяется в Папуа-Новой Гвинее в основном благодаря гетеросексуальным половым связям: здесь распространена полигамия и нередки изнасилования. А по поводу людей, заразившихся вирусом иммунодефицита, зачастую говорят, что на них наслали проклятье.

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