Нардепы Сухой и Лукьянова хотят ввести налог на бездетность

Народные депутаты Ярослав СУХОЙ (Партия регионов) и Екатерина ЛУКЬЯНОВА ("Наша Украина - Народная самооборона") предлагают Верховной Раде повысить налогообложение бездетных украинцев.

Как пишет издание «КоммерсантЪ-Украина» (№30 (1520) от 24 февраля 2012 г.), соответствующий законопроект депутаты зарегистрировали в парламенте.

Он предлагают пересмотреть ставки налога на доходы физических лиц. В частности, повышенная налоговая нагрузка в размере 17% помимо доходов, превышающих 10-кратный размер минимальной зарплаты, будет распространяться и на бездетных украинцев, достигших 30 лет.

"До 30 лет человек имеет право думать, кого он хочет себе в жены или мужья, есть время получить образование, сделать карьеру, создать семью и попробовать родить ребенка", – объяснила Е.ЛУКЬЯНОВА.

Исключением станут бездетные инвалиды I-III групп. Семьи, воспитывающие одного-двух детей, будут платить налоги по обычной ставке 15%, трех-четырех (при условии, что младший ребенок должен достичь трех лет) – 10%, пяти и более – 5% вне зависимости от уровня доходов.

"У нас ставка привязана к доходу, но мы забываем, что семья, имеющая ребенка, теряет в доходах, и государство не компенсирует потери. Выплаты при рождении – хорошо, но есть детсад, школа, высшее образование", – сказала депутат.

Таким образом, отмечает издание, авторы поправок фактически предлагают вернуться к системе налога на холостяков, одиноких и бездетных граждан, применяемого на протяжении более 50 лет до распада СССР. В европейской практике таких норм нет. А в Украине пока действует налоговая социальная льгота для многодетных семей, распространяющаяся на граждан с доходом ниже 1,4 минимальной зарплаты (1,5 тыс. грн). В 2012 году размер такой льготы на каждого ребенка составляет 80,48 грн. В законопроекте указывается, что льготы не будут распространяться на граждан, лишенных родительских прав, которые отказываются от уплаты алиментов. В поправках ничего не сказано о семьях, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей. По словам Е.ЛУКЬЯНОВОЙ, принятие норм будет стимулировать рождаемость, так как за два года население Украины уменьшилось на 365,2 тыс. человек. Дополнительные поступления в бюджет могут составить до 800 млн. грн. за счет увеличения ставки для бездетных, которая покроет снижение нагрузки на семьи с детьми.

Собеседник "Коммерсанта" в Государственной налоговой службе (ГНС) назвал предложенные изменения глупостью: "Лучше бы нормы принимали, как зарплаты из тени вывести. Кроме того, никто же не знает, по какой причине человек не имеет детей".

Член парламентского комитета по вопросам бюджета Владимир БОНДАРЕНКО ("БЮТ-Батькивщина") сетует на то, что в Украине сократилось количество детских кухонь и детсадов. По его мнению, помощь родителям нужно оказывать не налогами, а созданием инфраструктуры.

По мнению главы комитета по вопросам социальной политики и труда Василия ХАРЫ (Партия регионов), прежде всего в стране нужно создать условия для увеличения рождаемости – достаточное количество рабочих мест, адекватный рост зарплат, условия для воспитания и образования детей. "Когда все условия будут, а люди будут дурака валять, тогда их можно штрафовать или стимулировать", – считает депутат.