Совет Европы отмечает усилия Украины в защите прав детей

Заместитель Генерального секретаря Совета Европы Мод де БУР-БУКИККИО отметила успешное председательство Украины в Комитете министров Совета Европы и усилия нашего государства по имплементации стандартов Совета Европы в сфере защиты прав детей.

Об этом говорится в ее письме Уполномоченному Президента Украины по правам ребенка Юрию ПАВЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

М. де БУР-БУКИККИО обратила внимание на План действий Совета Европы для Украины на 2011-2014 года и подтвердила, что Совет Европы будет оказывать надлежащую поддержку реализации в Украине мероприятий по укреплению и защите прав детей.

В письме отмечается, что ключевые приоритеты деятельности Президента Украины и Совета Европы в сфере защиты прав детей являются общими. Речь идет, в частности, о развитии ориентированной на интересы детей системы правосудия, обеспечение права ребенка на семейное воспитание, внедрение качественной реформы интернатной системы, внедрение европейских подходов к контролю за качеством продуктов и товаров детского ассортимента, а также активное сотрудничество с общественными организациями.

Заместитель Генсекретаря Советы Европы также акцентировала внимание на деятельности Украины по защите детей от насилия с целью определения формата содействия Совета Европы в этом вопросе. В частности, М. де БУР-БУКИККИО отметила необходимость скорейшей ратификации Конвенции Совета Европы относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

С целью выполнения Плана действий Совета Европы для Украины на 2011-2014 годы заместитель Генерального секретаря Совета Европы поддержала развитие сотрудничества между Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и офисом Совета Европы в Киеве.