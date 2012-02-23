Перинатальный центр в Кировограде в нормальном состоянии - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что перинатальный центр в Кировограде находится в нормальном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Житомирской области.

«Недавно Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) открыл перинатальный центр в Кировограде. Порадоваться бы всем вместе, что в Кировограде появился современнейший медицинский центр для помощи женщинам при родах и для помощи детям, которые родились, скажем, недоношенными. Порадоваться бы… Нет, появляется информация (кто ее распространил?), что центр не готов, что штукатурка сыплется, что ничего там не готово, стены обваливаются. Кто из корреспондентов взял на себя совесть за эту грязь? Президент был возмущен, мне высказал это дело», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, после появления этой информации в СМИ в этот перинатальный центр отправилась вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса БОГАТЫРЕВА. Ей была поставлена задача изучить ситуацию. «Президент не мог же обойти все подвалы и чердаки, но он, как и я, прошелся там, где его провели», - сказал Н.АЗАРОВ. «Так что, это показуха была? А на самом деле это было не так? Я поставил задачу облазить все – от подвала до чердака», - заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что по результатам этой проверки было выяснено, что с 1 марта центр начнет свою работу, как это и было запланировано. «Ничего это не соответствует действительности (неудовлетворительное состояние перинатального центра – УНИАН). На всю страну эту грязь озвучили. Кто за это должен отвечать? Вот я прошу вас, средства массовой информации, ну, озвучьте фамилии этих негодяев, которые на всю страну распространили неправду. И на будущее: должны люди отвечать за свои слова или не должны? Или можно у нас все, что угодно говорить и не отвечать за свои слова?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля несколько интернет-изданий распространили информацию о том, что торжественно открытый 31 января при участии Президента В.ЯНУКОВИЧА перинатальный центр в Кировограде закрыли до 20 марта. Среди причин закрытия со ссылкой на анонимных врачей назывались недостатки ремонта и технического оснащения центра.

В тот же день заместитель председателя Кировоградской ОГА Андрей НИКОЛАЕНКО заявил, что информация СМИ о центре не отвечает действительности. По его словам, заведение полноценно заработает с этой недели.

22 февраля вице-премьер-министр – министр здравоохранения Р.БОГАТЫРЕВА подтвердила, что Кировоградский областной перинатальный центр полностью готов к приему пациентов.

После личного осмотра перинатального отделения на базе областной больницы в Кировограде она сказала: «Можем быть уверенными, находясь в этом центре, что оборудование работает, оно является самым современным, врачи прошли курсы подготовки, средний медицинский персонал обучен. Сегодня, по нашим наблюдениям, все готово, чтобы это отделение начало работать в полном объеме в том режиме, который предусмотрен всеми нормативными документами Минздрава».