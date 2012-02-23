В Украине появился первый путеводитель для бездомных

В Киеве появился справочник социальных услуг для бездомных.

Как сообщает газета «День» (№32 от 23 февраля), опыт создания такого справочника пришел к нам из Европы.

Справочник содержит информацию о 56 организациях и более 120 пунктах получения различных услуг. Среди них – 43 пункта медицинской помощи, 13 служб социально-психологической помощи, 24 банка одежды и 30 столовых, 4 стоматологии, 1 ночлежка, 3 парикмахерских и 2 юридических консультации, а также туалеты, душевые и камеры хранения.

В справочнике также описаны и опубликованы на карте организации, время их работы, контактный телефон и вид услуг, которые они предоставляют.

Такая информация, отмечает газета, должна помочь бездомным найти ближайший пункт помощи, а благотворительным организациям – переадресовать бездомных с их нуждами в другие организации.

По приблизительным подсчетам экспертов, в Украине проживает свыше 100 тысяч бездомных людей, из них свыше 12 тысяч - в Киеве.