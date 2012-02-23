В Украине 55% игрушек опасны для детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня заместитель начальника управления рыночного надзора Госпотребинспекции Украины Николай ДМИТРИЕВ на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, “ситуация в сфере игрушек в нашей стране - критическая”. Н.ДМИТРИЕВ проинформировал, что во второй половине 2011 года Госпотребинспекция проверила сто тысяч игрушек. «55% из проверенных игрушек не соответствовало требованиям нормативных документов, представляли опасность для детей и были запрещены к продаже. 98% некачественных игрушек были импортного производства… В 90% случаев – это игрушки китайского производства, которые реализуются и мелкими предпринимателями, и крупными торговыми сетями,» - сказал Н.ДМИТРИЕВ.

Он подчеркнул, что была приостановлена продажа игрушек на 31 предприятии Украины, которые занимаются реализацией игрушек, нарушители заплатили около 6 млн. грн. штрафов.

Эксперт объяснил, что наиболее опасны мягкие резиновые игрушки типа утят для купания детей: такого типа игрушки содержат очень опасные для детского организма канцерогенные вещества. «Натуральная резина - очень дорогой материал, поэтому для удешевления производства и размягчения пластика, добавляют канцерогенные вещества», - сказал Н.ДМИТРИЕВ.

Он также подчеркнул, что в этом году запланированы тотальная проверка игрушек, которые продаются в Украине. «В течение всего года ежедневно будут проверяться весь рынок игрушек, в частности и оптовые компании, которые занимаются продажей этого товара», - сказал Н.ДМИТРИЕВ.