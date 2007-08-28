Украинцы массово травятся грибами

В Украине по состоянию на 27 августа, по оперативным данным, зарегистрированы 49 случаев отравления несъедобными грибами, в том числе 12 случаев – среди детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, умер от отравления один взрослый человек.

Среди пострадавших по областям: в Кировоградской - 12 человек, в Одесской - 7, в Черниговской - 6 (1 умер), в Черновицкой - 5, во Львовской и Полтавской - по 4, в Донецкой – 3, в Харьковской, Хмельницкой, Черкасской - по 2, в Житомирской - 1 человек.

В прошлом году за аналогичный период были зарегистрированы 178 случаев отравлений, в том числе 38 – среди детей; умерли в результате отравления грибами 17 человек.

По наблюдениям последних трех лет, количество пострадавших от отравлений несъедобными грибами уменьшается.

Учитывая то, что метеорологический прогноз на сентябрь-октябрь является благоприятным для грибного роста, возможно увеличение случаев отравлений.

Больше всего настораживает медиков то, что постоянно среди отравленных грибами есть дети, даже годовалые, и спасти их удается очень редко.