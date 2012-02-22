Президенту представят Стратегию по защите прав ребенка

В течение ближайшего месяца Министерство социальной политики намерено представить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Стратегию по защите прав ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, в течение ближайших нескольких недель ведомство проведет консультации с Минобразования и Минздравом и тогда стратегия будет представлена Президенту.

«Я думаю, что в течение недели-второй-третьей мы достигнем совместного видения. После этого будет обращение к Президенту, чтобы он своим указом утвердил такую программу действий», - сказал С.ТИГИПКО.

Данная программа, в частности, будет предусматривать систему раннего выявления и реагирования на нарушения прав ребенка, развитие социальной помощи для семей на уровне общества, разработку стандартов предоставления социальных услуг семьи, а также контроль за их соблюдением, реформирование интернатов и разработку системы поддержки детей после достижения 18 лет.

Для введения системы раннего выявления и реагирования на нарушение прав ребенка необходимо будет расширять штат социальных работников. «Государство должно выделить дополнительные деньги для того, чтобы мы имели инспекторов или социальных работников, которые работали бы практически с каждой семьей. Этих людей мы должны обеспечить нормальными заработными платами...», - отметил С.ТИГИПКО.



