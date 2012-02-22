В Украине пересмотрят содержимое потребительской корзины

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО намерен ускорить решение вопроса о пересмотре потребительской корзины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Окончательной даты поставить не могу, потому что у нас идут дискуссии с профсоюзами, с работодателями... Позиция профсоюзов жесткая..., но с другой стороны, делать популистские заявления не хотелось бы», - сказал он.

Напомним, потребительская корзина не пересматривалась в Украине с 2000 года, в то время как законодательством предусматривается ее пересмотр каждые 5 лет.

