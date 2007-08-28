Вред от контрацепции научно доказан

Тот факт, что противозачаточные таблетки обладают массой побочных эффектов – уже не новость. Но увы, более надежного метода контрацепции пока не существует и врачи пока не могут предложить альтернативу гормональным контрацептивам. Очередное открытие только доказывает вред подобных таблеток – оказывается, оральная контрацепция негативно влияет на здоровье костей.

По словам доктора Джэри Ньевса из Колумбийского университета, регулярные занятия спортом и употребление большого количества молочных продуктов способствует укреплению костного скелета в организме женщины, тогда как оральная контрацепция и нарушение менструального цикла негативно отражаются на здоровье скелета.

Исследовательская группа провела анализ влияния образа жизни, рациона питания и физической нагрузки на состояние костной системы среди 197 молодых женщин. Результаты исследования показали, что здоровый образ жизни укрепляет костные ткани, тогда как нарушения менструального цикла несут разрушительный эффект. Среди исследуемой группы 11% женщин употребляли препараты контрацепции, что негативно повлияло на состояние костной ткани. Подобный результат наиболее опасен для женщин в возрасте от 18 до 21 года. В крайних случаях возможны тяжелые формы нарушения костной ткани, которые даже могут привести к инвалидности.

Впрочем, вред от гормональных таблеток не ограничивается лишь этим недавним открытием. Ученые утверждают, что при долговременном приеме оральных контрацептивов увеличивается риск рака молочной железы, печени, также увеличивается риск инфицирования хламидиями. У курящих женщин и у тех, кто страдает гипертонией, более вероятен инфаркт миокарда и инсульт. В некоторых случаях гормональные таблетки способны повышать риск тромбообразования и тромбоэмболии, могут вызывать повышение артериального давления, также вероятны проблемы с набором лишнего веса.

Конечно, нельзя говорить о минусах, не упомянув плюсы. Огромное количество врачей настаивает на том, что вред от оральных контрацептивов с лихвой перекрывается пользой от них же. По мнению сторонников гормонов, чем дольше женщина принимает противозачаточные таблетки, тем меньше у нее риск развития рака яичников. Прием в течение 10 лет снижает риск на 60-80%. Снижается и риск развития кист яичников. Риск рака эндометрия снижается на 50%. Риск рака прямой и толстой кишки может быть снижен на 35%. На фоне приема оральных контрацептивов часто исчезают угри и себорея, поскольку снижается работа сальных желез. Уменьшается и риск развития железодефицитной анемии, поскольку сокращаются кровопотери во время месячных.

http://www.health-ua.org