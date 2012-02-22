Богатыреву просят восстановить легитимное руководство "Индара"

Трудовой коллектив инсулинового завода «Индар» (ЗАО «Индар») обратился к министру здравоохранения Раисе БОГАТЫРЁВОЙ с открытым заявлением, в котором просит министра безотлагательно вмешаться в ситуацию с невыполнением судебного решения о возврате предприятия в государственную собственность.

Документ подписали более 100 специалистов – бывших сотрудников предприятия, заявил бывший заместитель председателя правления ЗАО «Индар» Виктор РОМАНЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Люди, которые захватили предприятие, пребывают там незаконно. Почему они там до сих пор находятся, никто не знает, кто им разрешает бесконтрольно грабить предприятие пока не понятно и почему ситуация не контролируется ни стороны МОЗ на со стороны ДАК «Укрмедпром» которые непосредственно управляет государственным пакетом акций пока нет ответа», - отметил В.РОМАНЮК.

Он обратил внимание на то, что Евгений КОНОНЕНКО и Светлана ГРАБАРЧУК, которые до сих пор осуществляют управление предприятием «Индар», после вступления в силу решения Киевского апелляционного хозяйственного суда от 31 января 2012 г., нелегитимны и не могут представлять «Индар» в отношениях с третьими лицами, а их пребывание на предприятии это вопрос к правоохранительным органам.

Бывший заместитель председателя правления ЗАО «Индар» по развитию и внешнеэкономической деятельности Людмила БРАТАШОВА сообщила о том, что, с момента захвата предприятия в июле 2011 г. указанными представителями белизской компании, «Индар» не участвовал в целом ряде тендеров.

Представители трудового коллектива отметили, что еще летом 2011 г. большая часть ключевых сотрудников была уволена, другие были вынуждены уйти сами под давлением рейдеров. Так, по словам Л.БРАТАШОВОЙ, в полном составе был уволен отдел внешнеэкономической деятельности. В результате, «Индар» прекратил импорт высококачественных вспомогательных веществ, ранее используемых в производстве инсулина, а также упаковочных материалов из Европы. Не осуществляются экспортные поставки по действующим контрактам, в частности, в Бразилию. Приостановлена регистрация украинского инсулина в тех странах, где она велась.

«ЗАО «Индар» потерял треть внутреннего рынка и все внешние рынки. Полностью остановлены работы по регистрации препаратов инсулина производства «Индар» на внешних рынках, предприятие доведено до банкротства, сегодня на предприятии уже нет ресурсов даже выплачивать заработную плату», - сообщается в заявлении бывших сотрудников ЗАО «Индар», обнародованном на пресс-конференции.

Вместе с тем, авторы документа отметили, что именно под руководством профессора Алексея ЛАЗАРЕВА трудовой коллектив «более 12 лет отстаивал позицию сохранения предприятия в государственной собственности и обеспечения собственного производства инсулинов в нашей стране, что было гарантом независимости и стабильности внутреннего рынка, обеспечивало высокий авторитет Украины в мире».

В подтверждение своих слов, ученые сослались письма и обращения официальных органов Бразилии.

«Ярким примером взаимовыгодного успешного сотрудничества Украины и Бразилии в сфере охраны здоровья было подписанное в 2006 г. соглашение о сотрудничестве между инсулиновым заводом «Индар» и государственным концерном Fiocruz/Farmanguihos. ЗАО «Индар» в лице доктора биологических наук, профессора А.ЛАЗАРЕВА, как основного носителя «ноу-хау» и технологии производства рекомбинатного инсулина, обеспечивало передачу государственному концерну Fiocruz/Farmanguihos технологии производства генно-инженерного человеческого инсулина», - в частности, сказано в письме ТПП Бразилии от 20 сентября 2011 г., которая просит не допустить срыва межгосударственных контрактов ввиду последних событий со сменой руководства предприятия.

По словам Л.БРАТАШОВОЙ, из-за деятельности рейдеров, в Бразилии не состоялось запланированное еще на сентябрь согласование проекта строительства завода по производству инсулина, что вызвало беспокойство со стороны зарубежных партнеров.

«Просим срочно вмешаться в ситуацию с целью сохранения уникального предприятия во главе с профессором А.ЛАЗАРЕВЫМ и возобновить работу ведущего фармацевтического предприятия Украины», - говорится в обращении к Р.БОГАТЫРЕВОЙ.

Как сообщалось, 31 января 2012 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении незаконно отчужденных акций ЗАО «Индар» государству.



