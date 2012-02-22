Новый комплекс «Охматдета» откроют в 2014 году

Новый лечебно-диагностический комплекс Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) “Охматдет” запланировано ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Об этом сообщалось сегодня в УНИАН на пресс-конференции, в которой приняли участие представители администрации больницы, члены опекунского совета медучреждения и ООО «Укрпрофмед», которое определено генеральным подрядчиком по реализации проекта строительства нового комплекса.

Стоимость проекта, который включает строительство комплекса и приобретение оборудования, составляет 1 млрд. 785 млн. грн. Его запуск обеспечит возможность оказывать квалифицированную современную медпомощь почти половине детей, которые в ней нуждаются в Украине.

В частности, генеральный директор «Укрпрофмед» Ирина КОВАЛЬ информировала, что реализация проекта была начата в сентябре прошлого года. В конце 2011 года Кабинет министров утвердил проектную документацию строительства нового отделения “Охматдета” на участке 2,46 га по ул. Чорновила, 28/1, в Киеве.

Медицинский корпус будет иметь общую площадь 63 тыс. кв. м. Это в 20 раз больше территории, которую сейчас занимают четыре корпуса, которые будут сносить.

По словам И.КОВАЛЬ, на этот год запланировано финансирование проекта в объеме 802 млн. грн. В мае планируется сдать первый пусковой корпус.

“Нам пообещали, что финансирование будет ритмичным и мы двигаемся по графику”, - отметила представитель генподрядчика по строительству.

Член опекунского совета Центра онкогематологии НДСБ “Охматдет” Елена МАЦИБОХ подчеркнула, что ныне действующее отделение размещено в корпусе 1939 года. “Его практически невозможно отремонтировать, чтобы оно отвечало современным условиям. Потому что нельзя полностью уничтожить угрозу дополнительных заболеваний из-за того, что старые стены, старая канализация... В существующих там условиях нам не только мест не хватает, а не хватает мощности, возможностей, чистых помещений, для того, чтобы запустить “несемейную” трансплантацию костного мозга. Это, наверное, единственное препятствие, которое сейчас существует для того, чтобы в стране эта операция выполнялась, и украинцы, как и государство, так и благотворители, не тратили миллионы на то, чтобы отправлять постоянно детей для лечения за границу”, - отметила она.

Заведующая Центром онкогематологии НДСБ “Охматдет” Светлана ДОНСКАЯ объяснила, что на сегодня донорскую трансплантацию костного мозга осуществляют в “Охматдете” только от братьев и сестер больного. Центр имеет возможность проводить 20-25 таких трансплантаций в год. В то же время после введения в эксплуатацию нового отделения Центра, можно будет осуществлять и “несемейную” трансплантацию благодаря расширению возможностей Центра. Предусматривается, что “Охматдет” сможет проводить 60-100 операций в год. А общая потребность Украины в операциях детей, нуждающихся в трансплантации, это около 200.

“Нам нужен будет не один эксклюзивный центр, а нужно будет поддерживать сеть отделений... Но мы большие надежды возлагаем на новый корпус, потому что это не только территория, это возможности развернуть дополнительные не просто комнаты, а дополнительные мощности, которые пока еще отсутствуют и которых нам не хватает. Это, в частности, и лаборатории, и криобанк для хранения стволовых клеток для трансплантации. Мы мечтаем о том, что за сравнительно короткое время получим возможность работы в новом корпусе”, - подчеркнула С.ДОНСКАЯ.

По ее словам, сейчас для обеспечения потребности в медперсонале, для Центра готовится группа интернов.

По информации директора ГП “Укрмедпроектстрой” Руслана КОВАЛЯ, до конца года строители планируют “закрыть” корпус здания, начать внутренние работы для установления медицинского оборудования. Тендер по закупке “тяжелого” медоборудования, в частности, медицинского ускорителя, рентгенаппаратов, был проведен в декабре прошлого года. В соответствии с договорами, в конце мая это оборудование доставят в Украину.

Как отмечалось на пресс-конференции, 90% закупленного оборудования – производства “Тоshiba”.