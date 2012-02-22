В Китае падали метеориты по 12,5 кг

Метеоритный дождь прошел в западной китайской провинции Цинхай, вес самого большого найденного на месте падения метеорита составил 12,5 килограммов, сообщает Газета.Ru со ссылкой на китайские СМИ.

Свидетели рассказали прибывшим специалистам из Пекина, что перед тем как начался «каменный дождь», в небе прогремела серия взрывов, а падение сотни метеоритов сопровождалось свечением и дымом.

Несмотря на обилие метеоритов, сообщений о разрушениях и о каком-либо ущербе не поступало.