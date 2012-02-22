Завтра в Украине будет облачно

23 февраля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду в Украине.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в восточных областях пройдет небольшой снег, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

На дорогах гололедица. Ночью и утром в южной части, центральных и восточных областях кое-где туман.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 7-12 м/с, в западных, а днем и в северных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, на западе и севере от 4° мороза до 1° тепла; днем 0-5° тепла, на крайнем востоке до 3° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 0-3° тепла, днем 4-7°.

В Киеве и области ночью без осадков, утром и днем мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем кое-где порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла. В г. Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

