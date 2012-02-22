Как украинцы называли своих детей в 2011 году

В 2011 году среди имен, которыми украинцы называли своих детей, были Амфилохий и Весна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила начальник отдела правовой помощи Департамента по делам гражданского состояния граждан Укргосреестра Елена ЗАВГОРОДНЯЯ.

Она отметила, что в 2011 году, как и в предыдущие несколько лет, самыми распространенными именами для мальчиков были Денис, Дмитрий, Максим, Артем, Богдан, Назар, Даниил и Роман.

Также популярными уже несколько лет являются женские имена Анастасия, Дарья (Дарина), Алина, Ангелина, София, Христина и Мария.

Е.ЗАВГОРОДНЯЯ отметила некоторые редко употребляемые имена, которыми в 2011 году украинцы называли детей: Яромир, Радомир, Злат, Платон, Нестор, Климентий, Серафим, Аристарх, Спартак, Христофор, Майкл, Леонардо да Винчи, Алитрохан, Принц и другие.

Среди редко употребляемых женских имен в 2011 году были зарегистрированы Глафира, Саломея, Асия, Жасмин, Алсу, Мадонна, Аурика, Тина, Камила, Изумруда, Иордана, Роза, Принцесса, Золушка, Береза, Радость, Шехерезада, Грация, Россияна, Квитка и Калина.

В то же время Е.ЗАВГОРОДНЯЯ отметила, что единственным ограничением при регистрации является только требование давать ребенку не более двух имен. Все иное зависит только от желания родителей. При этом если они не могут прийти к согласию в выборе имени, в это дело вмешиваются органы опеки, которые выберут для ребенка лучший вариант имени.

Как сообщал УНИАН, самыми популярными именами в Украине в 2010 году были Александр, Анастасия и София.