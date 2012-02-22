В Украине рождаемость в прошлом году возросла на 1%

В Украине в прошлом году официально было зарегистрировано почти на 1% больше новорожденных детей, нежели в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила начальник отдела нормативно-правового и методического обеспечения деятельности органов регистрации актов гражданского состояния Департамента по делам гражданского состояния граждан Ольга ПОЧЕКИНА.

Она сообщила, что в 2011 году органами государственной регистрации актов гражданского состояния общественностью по Украине был составлен 1 млн. 607 тыс. 808 актовых записей гражданского состояния. О.ПОЧЕКИНА отметила, что этот показатель на 41 тыс. 96 актовых записей меньше, чем в 2010 году.

В то же время количество государственных регистраций рождения в 2011 году составляет 505 тыс. 754. Этот показатель почти на 1% больше аналогичного в 2010 году.

О.ПОЧЕКИНА отметила, что сейчас большая рождаемость наблюдается в западных регионах Украины. Эксперт отметила регионы, где в 2011 году государственная регистрация рождения превысила регистрацию смерти: Закарпатская область – 21%, Ривненская – 20%, г. Киев – 16%, Волынская – 5,8%, Черновицкая – на 1,4%.

Актовых записей о смерти в прошлом году было составлено 664 тыс. 589, что на 4,8% меньше, чем в 2010 году. При этом О.ПОЧЕКИНА отметила, что показатель количества государственных регистраций смерти уменьшился во всех регионах Украины. «К сожалению, на сегодняшний день в целом по Украине показатель количества регистрации смертей еще превышает количественные показатели регистрации рождения», - констатировала она.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Минюст отмечал позитивную тенденцию к снижению количества зарегистрированных смертей в Украине. В частности, на протяжении 2010 года в Украине было зарегистрировано почти на 2% меньше смертей, чем в 2009 году.

Также на протяжении 2010 года в подавляющем большинстве регионов продолжилась тенденция к преобладанию рождаемости над смертностью. В частности, в Закарпатской области – на 19%, Волынской - почти на 4%, в Киеве – почти на 12%. При этом Закарпатье остается постоянным многолетним лидером в Украине относительно роста соотношения новорожденных к умершим в интересах рожденных.

По данным на 1 декабря 2011 года, население Украины составляло 45 млн. 644 тыс. 419 жителей.