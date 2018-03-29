Руки расскажут о вас все

Руки - источник всевозможной информации: по ним, как по книге, можно узнать не только о прошлом и будущем человека, его увлечениях и характере, но и о состоянии здоровья - нужно только внимательно к ним поприсмотреться.

Красные ладони свидетельствуют о токсичном поражении печени: возможен гепатит или гепатоз, мраморный рисунок на ладонях - о нарушении в вегетативной нервной системе.

Если кожа ладоней приобретает желтоватый оттенок, наверное есть изменения в печени или желчном пузыре (гепатит, желчнокаменная болезнь, нарушение в желчных путях, холангит, холецистит).

Коричневые пятна с тыльной стороны кисти свидетельствуют не только о возрасте (нарушения в пигментном окрашивании кожи характерны в основном для людей преклонного возраста), но и означают, что у вас есть проблемы с желчным пузырем.

Если кожа на кисте и особенно на ладони шелушится мелкими пластинками, это может быть свидетельством недостатка витаминов А и D. Если же ладони шелушатся большими пластинками, необходимо обратиться к дерматологу: на руках поселился грибок.

Температура рук - барометр состояния

Холодные руки - признак нарушения периферического кровообращения, организму недостает никотиновой кислоты. Следовательно, нужно позаботиться о том, чтобы пополнить ее запас с помощью витаминных препаратов или добавить в рацион продукты, которые содержат эту кислоту: молочные продукты, мясо, рыбу, грибы, гречиху, фасоль, капусту.

Если ладони, напротив, горят, печень не справляется с интоксикацией, вызванной отравлением лекарствами, алкоголем, химическими веществами. Врачи называют их печеночными.

Синдром "ползания муравьев" по ладони свидетельствует о том, что у человека проблемы с эндокринной системой.

Влажные руки указывают на эндокринные нарушения - возможно, на гиперфункцию щитообразной железы. А сухость и бледность кожи на ладонях - на гипофункцию железы (гипотиреоз).

Пятна на кончиках пальцев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Если у человека часто немеют мизинцы, ему стоит обратиться к кардиологу - это связано с сердечно-сосудистой системой. А онемение других пальцев свидетельствует о слабости дыхательной системы.

Если на коже конечных фаланг пальцев появились глубокие продольные складки, похожие на морщины, стоит обратить внимание на эндокринную систему - возможно, у вас гипотиреоз или сахарный диабет.

Если кончики пальцев приобрели пурпуровый цвет, нужно проверить систему пищеварения, темно-красного или даже лилового, - стоит обратить внимание на почки и печень. Пятна на буграх Венеры (так хироманты называют повышение основы больших пальцев) - возможен признак того, что не все в порядке с половыми органами.

Зуд боковой поверхности указательного пальца правой руки свидетельствует о проблемах в деятельности толстой кишки. Шероховатость кожи на тыльной поверхности указательного пальца нередко указывает на неурядицы с желчным пузырем.

Хруст в суставах - признак дефицита кальция

Достаточно много интересных выводов можно сделать, обратив внимание на состояние суставов. Слишком гибкие суставы (как и, напротив, те что совсем не сгибаются) при общем сниженном тонусе мышц пальцев означают нарушение в деятельности печени и желчного пузыря.

Хруст в суставах кистей свидетельствует о недостатке кальция в организме. Неправильной формы болезненные суставы пальцев - признак артроза. Чаще всего такие изменения возникают у людей, которые страдают на подагру.

Если суставы начали болезненно опухать и отекать, появилось покраснение, нужно срочно обратиться к врачу - это явное проявление полиартрита. А боль между второй и третьей фалангами безымянного и указательного пальцев предупреждает о быстром проявлении серьезного заболевания в коленных суставах.

По форме руки можно обнаружить будущие болезни Издавна замечено: чем более широкая ладонь, тем более крепкое здоровье. Однако люди с широкими ладонями и короткими пальцами склонны к нарушениям в системе кровообращения, в первую очередь к повышению артериального давления.

Узкие ладони с тонкими длинными пальцами и бледной кожей, обычно, бывают у людей с тонкой нервной организацией, что чутко реагируют на резкие перепады температуры или атмосферного давления, изменение часовых поясов, резкие звуки, эмоциональные перегрузки.

У владельцев маленьких кистей слишком восприимчивая вегетативная нервная система: их "фирменные" заболевания - бронхиальная астма, воспаление прямой кишки, гипотония.

Люди с мясистыми ладонями чаще всего имеют проблемы с кровообращением: у них понижен обмен веществ, возможна гипофункция щитообразной железы.

Точка боли свидетельствует о нарушении в конкретном органе

В соответствии с китайской медициной, точка в самом центре ладони считается энергетическим центром всего организма. Если в случае резкого нажатия на нее большим пальцем другой руки, чувствуется пронзительная боль, - это значит о наличии серьезных проблем со здоровьем и свидетельствует о необходимости заняться своим самочувствием.

Болезненость, которая появляется в случае сжимания большим пальцем одной руки места возле основы большого пальца другой с тыльной стороны кисти, а указательным - со стороны ладони, свидетельствует о нарушении со стороны сердца: скорее всего это начало ишемического заболевания.

На патологию в мочеполовой системе укажет нестерпимая боль в случае сжимания холмика между средним и безымянными пальцами. Если провести мнимую черту от точки между мизинцем и безымянными пальцами к запястью, то нижняя треть этой линии на ладони (от запястья) отвечает зоне печени и желчного пузыря: боль, которая появилась в случае нажатия, значит, что есть нарушение в деятельности этих органов.