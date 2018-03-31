Как определить, что является причиной болезни?

Швейцария - одна из самых развитых стран мира, которая справедливо гордится своей медицинской отраслью. Почему швейцарские родители, которые имеют возможность пользоваться прекрасными традиционными медицинскими учреждениями, охотно доверяют своих детей специалистам по антропософской медицине? В чем заключаются преимущества их методов лечения? Может ли влияние родителей сделать детей здоровыми? Об этом рассказывает доктор Михаела Глеклер, руководитель медицинской секции свободной высшей школы духовной науки в городе Дорне.

- Интересно, что воспитание действительно может предотвратить возникновение телесных заболеваний. Доказано, что иммунная система детей укрепляется, когда они чувствуют себя защищенными, уверенными, когда постоянно присутствует родительская любовь. Таким образом, ко мне на прием очень редко попадают дети, у которых дома хорошая атмосфера. У детей с ослабленной иммунной системой почти всегда не все хорошо в отношениях с окружающей средой, родителями. Конечно, есть исключения. Заболевания могут быть наследственными, генетически запрограммированными. Однако если ребенок плохо чувствует себя дома, его обижают ровесники, воспитатели или учителя, он будет болеть намного чаще. Педиатры должны это понимать, и поэтому в педиатрии настолько важно сотрудничество между врачом, родителями и педагогом.

Именно психологический аспект следует учесть, как наилучший вид профилактики.

В лечении заболеваний антропософская медицина также имеет свои особенности. Если у ребенка какое-то острое инфекционное заболевание, острый бронхит с высокой температурой, который может перейти в воспаление легких, даже тогда антропософский врач не спешит давать антибиотики. Я не даю также жаропонижающие средства, если температура не достигла 39,3С. Почему нет? Потому что температура - это нормальная реакция организма, которая стимулирует все иммунные процессы. Сразу дать жаропонижающее - не позволить развиться иммунной реакции. Безусловно, нужно выяснить, способен ли ребенок пройти через такую температуру. Для этого я обращаю особенное внимание на сердечно-сосудистую систему. Если с сердцем все нормально, ребенка нужно поддерживать в состоянии стабильно повышенной температуры, без повышения и значительного снижения. Когда маленький пациент начинает запотевать, нужно помочь ему сбросить температуру - можно раскрыть, дать теплое питье... Весь период протекания болезни я также поддерживаю ребенка гомеопатическими и другими антропософскими естественными лекарственными средствами. Такие препараты усиливают защитные силы организма, а не действуют против него, как антибиотики. Из собственного опыта могу сказать, что лишь один процент детей с респираторными заболеваниями действительно нуждаются в лечении антибиотиками. Другим помогут многообразные компрессы, ускоряющие процесс выздоровления, и улучшат общее состояние и дыхание, - с лимоном, сыром и др.

- Доктор Михаела, все методы и средства, которые Вы перечислили, есть в арсенале врача уже не один год. Однако к эре антибиотиков даже обычная простуда или воспаление легких могли закончиться летальным концом. Сейчас врачи часто прописывают антибиотики через осторожность. Насколько я поняла, антропософская медицина также использует антибиотики, однако очень умеренно. Не могли ли бы Вы дать несколько советов - когда эти препараты действительно необходимы? Как не упустить момент, когда уже может быть поздно?

- С маленькими детьми рядом должна быть мама. Она должна каждый час осматривать малыша, и если что-то в его состоянии изменилось - срочно сообщить врачу. Если ребенок уже взрослый, за ним достаточно наблюдать раз в 3-4 часа - температуру, пульс, цвет кожи. Это несложно и под силу родителям. Острое состояние длится несколько дней, после чего уже видно - лучше малышу или хуже. Если контакт между родителями и врачом нормальный, и если врач может ежедневно посещать пациента, нет риска. Дети просто так не умирают - они вообще жить хотят.

С антибиотиками же быстро можно изменить течение болезни, особенно, если вливать их внутривенно, можно потерять контроль над ситуацией.

Раньше люди умирали, потому что были уже немолодыми, имели ослабленную иммунную систему или сопутствующие заболевания. Для подобных случаев антибиотики очень важны. Я люблю антибиотики! Однако они нужны в 5 процентах случаев. Если исключение сделать правилом, пациенты вряд ли выигрывают. Обычно из-за болезни люди должны стать здоровыми, а не умереть. Однако родителей и врачей запугивают, их убеждают, что без антибиотиков ребенок умрет.

- Острые инфекционные заболевания Вы тоже лечите с минимальным употреблением фармпрепаратов?

- Да. Могу, как пример, навести исследование, которое проводилось в Африке. На этом континенте очень часто встречается корь, потому что иммунная система у детей истощена хроническим недоеданием. Исследование инициировал антропософский врач, который работал в миссии "Врачи без границ". Этот врач заметил, что дети умирают очень часто из-за того, что им постоянно дают жаропонижающие лекарства. Своих пациентов он лечил иначе - лишь антропософские средства. У него выживало намного больше детей. Сейчас догадки этого врача подтвердили многочисленные исследования. Хотя в мое время, когда еще я была студенткой, я бы провалила экзамен, если бы отказалась лечить лихорадку жаропонижающим. Лишь с 80-х годов студентов начали учить иначе. Сейчас будущим медикам говорят, что не всегда стоит назначать жаропонижающее. Даже к антибиотикам начали относиться более критически. И не только потому, что к ним очень быстро развивается нечувствительность. Также заметили, что дестабилизация иммунной системы приводит к аллергическим проявлениям. Поэтому, работая с любыми заболеваниями - детскими инфекционными, острыми, хроническими, антропософская медицина всегда пытается учитывать физиологию организма, избирая то, что подходит телу в каждом отдельном случае. Все мы должны в первую очередь быть врачами в академическом понимании, иначе мы не можем быть антропософскими врачами. Именно поэтому антропософская медицина разрешена во всем мире.

- Действительно есть болезни, которыми желательно переболеть всем без исключения в детстве?

- На протяжении жизни человек болеет тремя основными разновидностями заболеваний. В детстве преобладают острые воспалительные болезни. Если ребенок начинает посещать детский садик, количество таких заболеваний увеличивается. Иммунная система еще не сформировалась, таким образом, происходит ее восстановление. Прививки - это не всегда правильно, потому что они меньше стимулируют иммунную систему, чем болезнь. Я делаю прививку лишь тогда, когда вижу, что организм самостоятельно не сможет преодолеть болезнь. А также, если меня к этому вынуждает государство - я придерживаюсь законов. Врачи - это эволюционеры, а не революционеры.

В середине жизни преобладают психосоматические заболевания (хотя бывают они и у детей). Их суть - научиться душевной эмансипации. Человек должен четко осознать, что не каждый злой взгляд или иной негативный раздражитель, должен навредить здоровью. Он должен учиться выдерживать стресс на рабочем месте. Когда личность душевно стабилизируется, эти болезни исчезают.

В конце человеческой жизни преобладают хронические болезни. Причины этих болезней - конфронтация с мыслью о том, что возможности тела становятся более ограниченными. Человек вдруг осознает ценность своей материальной сущности, начинает тщательнее присматривать за телом. Каждое улучшение состояния принимается с благодарностью. Личность учится жить между проходным телом и непроходимой вечной душой. Хронические болезни в зрелом возрасте вынуждают вспомнить о духовности. Каждая болезнь имеет свой смысл, каждая является не случайной для конкретного человека. Одно заболевание может содержать в себе разные задачи для разных людей. Нужно уметь наблюдать за своей болезнью.

- Как определить, что в действительности является причиной болезни у пациента?

- Есть люди, которые не хотят этого знать. Они настолько освирепелы из-за того, что болеют, что на иное их уже не хватает. Тогда это уже задание врача - определить и донести к пациенту настоящую причину его заболевания. Без этого лечить напрасно. Чем лучше я понимаю суть заболевания, тем лучше я могу помочь пациенту пройти через этот кризис. Конечно, маленькие дети еще не могут анализировать подобные вещи. Для этого существуют родители. Например, если у ребенка постоянные синуситы или больные аденоиды, нужно разработать конституциональную терапию на несколько лет, чтобы преодолеть эти слабые места. Научить иммунную систему преодолевать болезни. Для этого нужно время. Очень хорошо использовать музыкотерапию. Если удастся за 2-3 года помочь ребенку стать на путь здоровья - это уже суть этой болезни.

Если же мать ребенка-инвалида хочет знать, почему у нее такой ребенок, или взрослый спрашивает, почему у него рак - нужно очень серьезно отнестись к этому вопросу. Из собственного опыта могу засвидетельствовать - если честно и правдиво жить с подобным вопросом, ответ приходит непременно. Для меня это может быть неожиданная мысль, которая появляется в голове, или цитата из книги, которая неожиданно вызывает догадку... С этой догадкой стоит вернуться к ситуации, которая есть, проверить ее правильность. Тогда уже можно поговорить с пациентом или его матерью, посоветовать все хорошо продумать. Ведь пока есть сомнения, вопрос остается неопределенным. Очень вредным является использование гипнотических методов для определения причин заболевания. Когда пациента гипнотизируют, у него забирают его свободу и суверенность. Кроме того, нельзя питать уверенность, что сказанное под гипнозом - это действительно от пациента, а не услышано в кино или от других людей. Сам гипнотизированный также не будет верить сказанному в не определенном сознании. Антропософская медицина воспринимает пациента как свободную личность. Поэтому я никогда не буду использовать методики, которые дезактивируют человека.

- В Украине многие люди убеждены, что оздоровительные системы способны подарить здоровье. Им не хватает силы воли заниматься собой, но если бы хватало, думают они, то наверное уже бы и забыли о болезнях. Но есть много таких, что придерживаются всех правил, а здоровье так и не нашли. Стоит ли так над собой издеваться, когда болеть можно и более комфортно, без диет или ледяной воды?

- Антропософская медицина в первую очередь ищет причину всех явлений. Когда я лечу человека, пытаюсь понять, на самом ли деле он хочет вылечиться. В это тяжело поверить, но есть много таких, что своими болезнями очень довольны. Определенное количество пациентов идет к врачу лишь для того, чтобы убедиться, что их болезнь не очень сложная. Им наоборот, очень сложно. Часто услышав от специалиста, что болезнь не смертельна, они начинают уживаться с ней, и всем полностью довольные. Как врач, я должен дать детальный прогноз болезни и не привязывать к себе пациента, даже когда имею для этого финансовые основания. Однако если пациент действительно хочет повернуть потерянное здоровье, я обязана ему помочь. И тогда я должна научить его бороться за здоровье, а не просто жить с болезнью.

- Люди с психосоматическими заболеваниями идут к психологу или психиатру. Там проблему начинают рассматривать, а это в известной мере также вторжение во внутренний мир человека. Насколько это опасно?

- Конечно, это зависит от того, к кому попадает пациент. Я очень осторожно советую своим больным психотерапевтов, причем всегда проверяю, что это за человек, по какой методике он работает. Иначе могут быть проблемы. Однако в антропософской медицине есть еще один метод лечения психосоматических заболеваний. Мы называем его биографической работой. К психотерапевту я отсылаю пациента только тогда, когда он действительно душевно несамостоятельный и нуждается в посторонней помощи. Если же кто-то хочет самостоятельно решить свои проблемы и нуждается лишь в определенной поддержке, ему стоит выполнять биографическую работу. Врач дает определенные задачи, а пациент под определенным углом рассматривает свою биографию. Он идет путем самосознания, учится вносить ясность в отношения с самим собой. И тогда психосоматические проблемы можно решить.

Разговаривала Инна Клименко