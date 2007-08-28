Китай запретит рекламу сигарет

Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель сигарет, запретит рекламу табачной продукции к 2011 году.

Китайцы - самые активные курильщики в мире. Рынок, объем которого превышает 300 миллионов потребителей, продолжает расти, привлекая производителей сигарет и являясь центром внимания международных организаций по охране здоровья.

"Китай должен серьезно подойти к вопросу о рекламе сигарет", - цитирует Beijing News слова Сюй Гуйхуа, главы Китайской ассоциации по контролю за употреблением табака.

"Китай опоздал с началом контроля за использования табака, и самая большая проблема - это недостаток государственных правовых норм, чтобы запретить курение".

В Китае запрещено курение в общественном транспорте, но все еще разрешено курить во многих общественных местах, например, ресторанах. Можно увидеть курящих людей даже в больницах.

Китаю необходимо справиться с курением, или эта привычка убьет 2,2 миллиона китайцев к 2020 году, сообщила в мае Всемирная организация здравоохранения.

Китайский сигареты - одни из самых дешевых в мире. Пачка может стоить не более $0,08.

Представитель китайской государственной табачной монополии предупредил в начале 2007 года, что курение настолько распространено в Китае, что попытки ограничить его могут нарушить социальную стабильность.

Ранее служба Gallup провела опрос среди совершеннолетних жителей нескольких десятков государств на всех континентах и выяснила, в каких странах мира больше всего курят.

Оказалось, что наибольшее число курильщиков проживает на Кубе - 40% кубинцев курили на момент проведения данного исследования.

В России, Беларуси, Кувейте, Чили и Бангладеш курят 37% населения. В Эстонии, Латвии, Азербайджане и Индонезии курильщиков чуть меньше - 36%. В Казахстане их насчитывается 35%, в Литве - 34%, в Аргентине и Китае - по 33%, в Украине и Вьетнаме - по 32%.

Эксперты отмечают, что в число наиболее курящих стран также входят Кипр, Мавритания и Словакия (по 31%), ЮАР и Бурунди (по 30%).

А вот в США курят лишь 24% американцев - это рекордно низкий уровень. Также низкие показатели и в Нигерии - курят лишь 6% опрошенных. В числе государств, большинство жителей которых не подвержены этой вредной привычке также входят Сальвадор и Гана (по 8% курильщиков) и Афганистан с Эфиопией (по 9%).

http://Reuters .