Питание школьников по науке

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) утвердила рекомендации по питанию детей школьного возраста и направила соответствующие письма с разъяснениями в территориальные органы, говорится в распространенном в понедельник сообщении службы.

В письме приводятся рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет, примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях, а также рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов в школьных буфетах.

Так, отмечается что рекомендации по среднесуточным наборам продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет могут использовать в своей работе врачи-педиатры, врачи-диетологи, специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора, директора и их заместители по социальным вопросам образовательных учреждений и так далее.

Среднесуточные наборы продуктов могут быть использованы как в школах, так и дома, отмечают в службе.

"Пищевая ценность и химический состав наборов соответствуют современным требованиям и обеспечивают удовлетворение физиологических норм потребности в основных пищевых веществах и энергии. В представленном наборе приводятся данные о рекомендуемых количествах продуктов, выраженных в граммах брутто", - поясняется в сообщении ведомства.

Как сообщается, примерные меню горячих школьных завтраков и обедов ориентируются, в частности, на удовлетворение дневной потребности детей в энергии: за счет школьных завтраков - на 25%, обедов - на 30%. При этом завтраки и обеды должны ориентироваться также на максимальное разнообразие продуктов и блюд: одним из подходов к реализации может быть разработка не 10-14 дневного меню, а 24-дневного меню и включение в него всех групп продуктов, в том числе мяса, овощей, рыбы и другое.

Что же касается школьных буфетов, предложенный Роспотребнадзором ассортимент "основан на современных представлениях об оптимальном питании и включает преимущественно продукты с наиболее высокой пищевой ценностью. Вместе с тем, перечень предусматривает деление продуктов на продукты с более высокой и менее высокой пищевой ценностью. В рекомендуемый ассортимент продуктов включены преимущественно готовые к употреблению пищевые продукты промышленного производства в индивидуальной упаковке, что обеспечивает их санитарно-эпидемиологическую безопасность".

Ассортимент является рекомендуемым и может использоваться в качестве основы для разработки ассортимента буфетной продукции в конкретных школьных учреждениях по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.

Причем наряду с рекомендуемыми продуктами приводится перечень пищевых продуктов, не рекомендуемых для реализации в школьных буфетах. К таковым относятся многие продукты, популярные среди школьников, но характеризующихся низкой пищевой ценностью, отмечает Роспотребнадзор.

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