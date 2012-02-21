Когда в Украине "деньги будут ходить за пациентом"?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что модернизация первичной сети предоставления медицинской помощи во всех регионах Украины должна быть завершена до конца 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на заседании Совета регионов.

«Принцип “деньги ходят за пациентом” может быть реализован только на ближайшем к человеку уровне», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что граждане надеются на успех модернизации системы здравоохранения. Речь идет, в частности, об оптимизации сети медицинских заведений, повышении доступности предоставления медицинских услуг и приближении их к человеку. «Но сколько бы пилотных проектов не было учреждено, какие бы средства не выделялись на их реализацию, никакого эффекта не будет без конкретного движения вперед», - констатировал Президент.

Глава государства в то же время оценил как «крайне неудовлетворительную» разъяснительную работу с людьми относительно сути и составляющих медицинской реформы. «Я рассчитываю, что Раиса БОГАТЫРЁВА (новый министр здравоохранения – УНИАН) эту работу усилит», - сказал он.

Президент обратил особое внимание на важность привлечения к сотрудничеству в теме медицинской реформы экспертов, общественных организаций. «Это сотрудничество будет очень полезным», - сказал он.

«Здравоохранение - одна из ведущих областей “экономики будущего” на глобальном уровне, и в Украине эта область должна быть общенациональным делом», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.