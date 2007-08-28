Ученые нашли причину старения

Ученые выяснили, что люди, дожившие до ста лет, имеют другие генные варианты организма по сравнению с более молодыми людьми. В частности они нашли, что вариант гена CETP предотвращает вредное действие болезней на иммунитет стареющего организма.

В мире только один из 10 тысяч человек доживает до 100 лет. Теперь исследователи Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Израиле открыли тайну этого парадокса: существуют гены, которые защищают тело человека от вредных эффектов процесса старения.

Проанализировав генное выражение и образцы ДНК 305 человек старше 95 лет, эксперты определили 66 генетических маркеров в 36 генах, связанных со старением. Результаты обзора показали, что среди долгожителей увеличивается активация и накопление вредных генотипов, которые вызывают болезни, но благоприятные гены запрещают их выражение, таким образом продлевая человеку жизнь.

Вариант гена CETP предотвращает вредное действие болезней на иммунитет стареющего организма.

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