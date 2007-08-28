”Убийца” Литвиненко поможет вылечить рак

Крошечные ядерные ракеты, разработанные с помощью NASA, могут быть использованы для разрушения раковых опухолей, утверждают ученые. При лечении "волшебной пулей" используются такие же радиоактивные частицы, какие убили российского эмигранта Александра Литвиненко.

Американские ученые заявляют, что нашли способ заставить смертельные альфа-частицы атаковать опухоли, поместив их в микроскопическую карбоновую трубку. Ученые выразили надежду, что "ракеты" можно использовать для осуществления ядерного удара, нацеленного на крошечные индивидуальные опухоли и даже единичные раковые клетки.

Однако специалисты предупредили, что эта технология невероятно опасна, и потребуются годы тщательных испытаний, прежде чем с ее помощью можно будет лечить рак.

В этом методе используются альфа-частицы, которые в 400 раз больше, чем бета-частицы, применяемые в традиционной лучевой терапии. Профессор Лон Уилсон из Rice University в Хьюстоне, штат Техас, сказал: "Разница приблизительно такая же, как между пушечным ядром и шарикоподшипником. Дополнительная масса повышает масштаб вреда, который альфа-частицы могут нанести раковым клеткам".

Для разрушения раковой клетки необходим один прямой удар одной альфа-частицы, в то время как бета-частиц для этого требуются тысячи. Альфа-радиация распространяется медленно - ее можно остановить тонким листком бумаги, - но ее воздействие чрезвычайно разрушительно.

В ноябре прошлого года бывший шпион Литвиненко скончался от воздействия радиоактивного химического элемента полоний-210. Он умер, потому что альфа-частицы, излучаемые этим химическим веществом, уничтожили клетки его иммунной системы.

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