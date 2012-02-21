С 1 марта температура в Украине будет снижаться

В Украине в последние дни февраля ожидается потепление, а с 1 марта – снижение температуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Василий КВАШУК.

«Ночью держатся морозы, сегодня-завтра еще будут морозы от 2 до 9 градусов по всей территории Украины, а днем – от 1 до 4 тепла», - сказал В.КВАШУК.

Он отметил, что 24-25 февраля в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура ночью -3 – +3, днем 0 - +5, на Закарпатье и Прикарпатье – до +8.

Вместе с тем 26-27 февраля также ожидаются небольшие осадки, а в период с 28 февраля до 1 марта будет сухая погода с постепенным снижением температуры. Температура ночью и днем в этот период -3 - +3.

27-29 февраля в некоторых районах ночью ожидается температура до -8, на Востоке - местами до -12.

«С 1 марта, начиная с северо-запада, дальнейшее снижение температуры на 2-5 градусов», - сообщил В.КВАШУК.