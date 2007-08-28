Киев – второй по чистоте воды и воздуха

Киев занял второе место по показателям чистоты воды и воздуха на Международной конференции по экологическим вопросам, которая проходила в городе Киото (Япония).

Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, в конференции принимали участие делегации городов-побратимов Парижа, Бостона, Кельна, Флоренции, Сиань, Гвадалахара, Загреба, Праги и Киото.

«Целью конференции было создание более существенных взаимоотношений молодежи городов-побратимов, особенно в сфере разрешения экологических проблем, которые, к сожалению, еще будут актуальными для будущих поколений. Так в рамках конференции молодежь провела проверку образцов воды и воздуха, которые привезли делегации из своих городов. Кстати, по результатам проверки наш город занял второе место по чистоте воды и воздуха после Флоренции», - отметил первый заместитель главы КГГА Денис Басс.

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