Успокоительные вызывают зависимость, разрушают печень и почки

То, что многие лекарства меняют психику, не секрет. Но оказывается, даже безобидные на первый взгляд травки и таблетки могут оказать не самое лучшее влияние на наше поведение и самочувствие, особенно если вы за рулем.

О том, чем отличаются друг от друга психотропные препараты и почему нужно быть осторожными, принимая их, рассказывает кандидат медицинских наук, невролог Виктор КОСС:

- Разные группы психотропных препаратов меняют наше поведение в противоположных направлениях - перевозбуждают или тормозят, успокаивают.

К первым, стимулирующим действие центральной нервной системы, относятся психостимуляторы и ноотропы. Они противопоказаны гипертоникам, лицам с психозами, тревожно-фобическим синдромом, истерией.

Ко второй группе, тормозящей действие ЦНС, относятся нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы и снотворные. С ними нужно быть аккуратнее водителям общественного транспорта. И не стоит увлекаться самоназначением.

И те и другие противопоказаны беременным и детям до 3 лет. Исключение может сделать только лечащий врач в особых случаях.

Название

Психостимуляторы: эфедрин, кофеин, никотин, кодеин, морфин, кокаин, адреналин. Безрецептурные, легкие аналоги*: когитум, кофеин-бензоат, пантогам, элеутерококк, женьшень.

Когда назначают

При астении (вялости, слабости, сонливости), задержке речевого и умственного развития у детей, для восстановления функций центральной нервной системы (ЦНС) после черепно-мозговых травм. Также при вегетососудистой дистонии и как поддерживающую терапию на стадии отмены антидепрессантов.

Побочные действия

Повышают артериальное давление, вызывают зависимость, нарушают сон.

Как изменяют поведение

Вызывают перевозбуждение, расторможенность, невозможность вовремя остановиться и подумать.

Название

Антидепрессанты: амитриптилин, доксепин, ликсидол, коаксил, прозак, флуоксетин, тримипрамин. Без рецептов*: пион, пустырник, корень синюги.

Когда назначают

При депрессии эндогенно-экзогенного характера (как внешнего, например, из-за неуверенности в себе, так и внутреннего - от болезней), алкоголизме, наркомании в стадии абстиненции (потери веры в себя и упадке сил), при выраженном болевом синдроме (во время тяжелых травм).

Побочные действия

Наносят удар по печени и почкам, при длительном применении вызывают гипоксию мозга. Могут спровоцировать ишемическую болезнь сердца.

Как изменяют поведение

Нарушают зрительное восприятие действительности (замутненность или двоение) и координацию движений. Эмоциональное возбуждение меняет оценку действительности. Вызывают психологическую зависимость («Только с таблетками мне хорошо»).

Название

Транквилизаторы: канак, мазепам, деланием, феназепам, фенобарбитал, элениум, фенибут, темазепам, диазепам, радодерм и др. Без рецептов*: афобазол.

Когда назначают

При тревожно-фобическом синдроме, как противосудорожную терапию, дополнительную терапию болевого синдрома. При некоторых психических заболеваниях используют как противорвотное в комплексе с нейролептиками.

Побочные действия

При применении дольше 6 месяцев отравляют печень и почки. Вызывают головную боль, головокружение, нарушают половую активность.

Как изменяют поведение

Появляется спутанность сознания, нарушение концентрации внимания и мыслительных процессов, сонливость, замедляются психические и двигательные реакции. Вызывают мышечную слабость и снижение половой активности.

Название

Ноотропы: ноотропил, нобэн, нейромедин. Безрецептурные*: пирацетам, гинкго-билоба, танакам.

Когда назначают

«Витамины» для мозга, стимулирующие его деятельность. При вегетососудистой дистонии, последствиях черепно-мозговых травм, задержке психического развития у детей, постинсультных расстройствах. Как профилактика нарушения мозгового кровообращения.

Побочные действия

Нарушение сна, вредно воздействуют на печень.

Как изменяют поведение

Возникает эмоциональное и физическое перевозбуждение, гиперактивность и - как следствие - физическая усталость.

Название

Снотворное: частично транквилизаторы, например, феназепам. По рецептам: имован, иводал. Без рецептов*: валериана, пустырник, пион.

Когда назначают

При нарушении сна, ночной тревоге, панических расстройствах, истерии.

Побочные действия

Увеличивают нагрузку на печень и почки, делают их уязвимыми перед токсинами.

Как изменяют поведение

Провоцируют сонливость, заторможенность, нарушение мыслительных процессов, памяти, внимания. Вызывают эмоциональную холодность.

* Побочные действия проявляются в случае длительного приема или передозировки.

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