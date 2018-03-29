Успокоительные вызывают зависимость, разрушают печень и почки
Банальные настойки валерианы и пустырника могут провоцировать нарушение памяти, внимания, оценки действительности, а также снижать половую активность...
То, что многие лекарства меняют психику, не секрет. Но оказывается, даже безобидные на первый взгляд травки и таблетки могут оказать не самое лучшее влияние на наше поведение и самочувствие, особенно если вы за рулем.
О том, чем отличаются друг от друга психотропные препараты и почему нужно быть осторожными, принимая их, рассказывает кандидат медицинских наук, невролог Виктор КОСС:
- Разные группы психотропных препаратов меняют наше поведение в противоположных направлениях - перевозбуждают или тормозят, успокаивают.
К первым, стимулирующим действие центральной нервной системы, относятся психостимуляторы и ноотропы. Они противопоказаны гипертоникам, лицам с психозами, тревожно-фобическим синдромом, истерией.
Ко второй группе, тормозящей действие ЦНС, относятся нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы и снотворные. С ними нужно быть аккуратнее водителям общественного транспорта. И не стоит увлекаться самоназначением.
И те и другие противопоказаны беременным и детям до 3 лет. Исключение может сделать только лечащий врач в особых случаях.
Название
Психостимуляторы: эфедрин, кофеин, никотин, кодеин, морфин, кокаин, адреналин. Безрецептурные, легкие аналоги*: когитум, кофеин-бензоат, пантогам, элеутерококк, женьшень.
Когда назначают
При астении (вялости, слабости, сонливости), задержке речевого и умственного развития у детей, для восстановления функций центральной нервной системы (ЦНС) после черепно-мозговых травм. Также при вегетососудистой дистонии и как поддерживающую терапию на стадии отмены антидепрессантов.
Побочные действия
Повышают артериальное давление, вызывают зависимость, нарушают сон.
Как изменяют поведение
Вызывают перевозбуждение, расторможенность, невозможность вовремя остановиться и подумать.
Название
Антидепрессанты: амитриптилин, доксепин, ликсидол, коаксил, прозак, флуоксетин, тримипрамин. Без рецептов*: пион, пустырник, корень синюги.
Когда назначают
При депрессии эндогенно-экзогенного характера (как внешнего, например, из-за неуверенности в себе, так и внутреннего - от болезней), алкоголизме, наркомании в стадии абстиненции (потери веры в себя и упадке сил), при выраженном болевом синдроме (во время тяжелых травм).
Побочные действия
Наносят удар по печени и почкам, при длительном применении вызывают гипоксию мозга. Могут спровоцировать ишемическую болезнь сердца.
Как изменяют поведение
Нарушают зрительное восприятие действительности (замутненность или двоение) и координацию движений. Эмоциональное возбуждение меняет оценку действительности. Вызывают психологическую зависимость («Только с таблетками мне хорошо»).
Название
Транквилизаторы: канак, мазепам, деланием, феназепам, фенобарбитал, элениум, фенибут, темазепам, диазепам, радодерм и др. Без рецептов*: афобазол.
Когда назначают
При тревожно-фобическом синдроме, как противосудорожную терапию, дополнительную терапию болевого синдрома. При некоторых психических заболеваниях используют как противорвотное в комплексе с нейролептиками.
Побочные действия
При применении дольше 6 месяцев отравляют печень и почки. Вызывают головную боль, головокружение, нарушают половую активность.
Как изменяют поведение
Появляется спутанность сознания, нарушение концентрации внимания и мыслительных процессов, сонливость, замедляются психические и двигательные реакции. Вызывают мышечную слабость и снижение половой активности.
Название
Ноотропы: ноотропил, нобэн, нейромедин. Безрецептурные*: пирацетам, гинкго-билоба, танакам.
Когда назначают
«Витамины» для мозга, стимулирующие его деятельность. При вегетососудистой дистонии, последствиях черепно-мозговых травм, задержке психического развития у детей, постинсультных расстройствах. Как профилактика нарушения мозгового кровообращения.
Побочные действия
Нарушение сна, вредно воздействуют на печень.
Как изменяют поведение
Возникает эмоциональное и физическое перевозбуждение, гиперактивность и - как следствие - физическая усталость.
Название
Снотворное: частично транквилизаторы, например, феназепам. По рецептам: имован, иводал. Без рецептов*: валериана, пустырник, пион.
Когда назначают
При нарушении сна, ночной тревоге, панических расстройствах, истерии.
Побочные действия
Увеличивают нагрузку на печень и почки, делают их уязвимыми перед токсинами.
Как изменяют поведение
Провоцируют сонливость, заторможенность, нарушение мыслительных процессов, памяти, внимания. Вызывают эмоциональную холодность.
* Побочные действия проявляются в случае длительного приема или передозировки.