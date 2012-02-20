На телеканалах нужно увеличить количество детских программ

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО по поручению главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА обратился к руководителям телеканалов с призывом увеличить количество и улучшить качество детских программ.

Об этом говорится в открытом письме Уполномоченного Президента, обнародованном им на пресс-конференции в УНИАН.

«Президент Украины обращает внимание руководителей телеканалов на необходимость увеличения количества и улучшения качества детских программ и телепродукта, который предлагается детям для просмотра», – говорится в открытом письме.

В обращении приведены данные мониторинга Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии детского теле- и радиовещании в нашем государстве.

Согласно данным мониторинга, общий объем лицензированного детского вещания на сегодняшний день составляет в Украине меньше 5% от общего объема суточного вещания общенациональных телеканалов. Кроме того, много детских передач не имеют постоянного места в сетке вещания и транслируются в неудобное для своей аудитории время.

«За период мониторинга не были зафиксированы тенденции к увеличению объемов передач и программ, рассчитанных на детскую аудиторию, а также тематических телерадиопрограмм, предусмотренных Указом Президента «О вопросе обеспечения реализации прав детей в Украине» от 16 декабря 2011 года», – отметил Ю.ПАВЛЕНКО в своем письме.

Уполномоченный Президента также обратил внимание на тот факт, что в эфире отечественных телеканалов преобладают развлекательные программы, художественные фильмы и реалити-шоу, которые пропагандируют негативное, аморальное поведение, содержат грубую лексику и сцены насилия, что является потенциально угрожающим для здорового развития и становления ребенка.

«Телевидение должно быть «дружественным» к ребенку, способствовать его всестороннему развитию, поощрять к здоровому способу жизни, учебе и общению, пропагандировать семейные ценности», – отметил в письме Уполномоченный Президента по правам ребенка.

Ю.ПАВЛЕНКО также пригласил руководителей телеканалов к сотрудничеству с межведомственной рабочей группой по разработке и внедрению национальной системы отметок для защиты детей от информации, которая может вредить их здоровью и развитию. (По поручению Президента, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания создал рабочую группу 8 февраля 2012 года, в ближайшее время группа начнет свою деятельность).