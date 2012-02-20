Погода на завтра

Завтра, 21 февраля, в Украине ожидается небольшой снег и ослабление мороза.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, без осадков будет только днем в западных и северных областях.

На дорогах гололедица; в южных, восточных областях и в Крыму местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях и в Прикарпатье 11-16°, в Карпатах 19-24° мороза, днем 0-5° мороза; в южной части ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью по области 4-9°, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.