В турецких помидорах нашли американскую моль

Энтомологи Центральной научно-исследовательской карантинной лаборатории (ЦНДКЛ) обнаружили карантинный организм - американскую томатную моль в помидорах, импортированных из Турции для реализации в Киеве и Киевской области. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что после получения заключения фитосанитарной экспертизы, которое показало наличие карантинного организма в живом состоянии, груз был направлен на обеззараживание.

Отмечается, что американская томатная моль входит в Перечень 36 видов опасных карантинных вредителей овощных культур Украины. Эта моль повреждает томаты, баклажаны, картофель и другие растения семейства пасленовых. Гусеницы вредителя могут питаться на всех частях растений томатов и повреждать растения на всех стадиях роста как в теплицах, так в открытом грунте.

Кроме того сообщается, что несколькими днями ранее в партии голландских роз, которые предназначались для киевской компании, специалисты Укрглавгоскарантина обнаружили западный цветочный трипс. Сейчас груз задержан и направлен на обеззараживание.

Отмечается, что это не первый случай, когда отечественные специалисты фиксируют этот карантинный организм именно в грузах из Голландии.