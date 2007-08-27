Три процента детей имеют наследственный сколиоз
15:32, 27 августа 2007Страна
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Из-за этого возникают дефекты сердца
Американские ученые из Медицинской школы при университете Вашингтона и Медицинского центра в Техасе открыли ген, который отвечает за развитие сколиоза. Он передается наследственно 3% детей.
Так научные работники нашли причину сколиоза у малышей. Из-за искривления позвоночника у детей деформируются внутренние органы и возникают дефекты сердца, задержки умственного развития, проблемы с мочеполовой системой и глухота. Иногда такие осложнения у ребенка приводят к смерти.
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