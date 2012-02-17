В Украине - 63 случая подозрения на заболевание корью

В Украине за последние сутки зарегистрированы 63 случая подозрения на заболевание корью.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В целом с начала года по состоянию на 17 февраля на административных территориях страны зарегистрированы 3 тыс. 717 случаев подозрения на заболевание корью.

Самое большое количество больных в западных регионах: во Львовской области - 1646 (16 за последние сутки); Ивано-Франковской области - 1050 (17 за последние сутки); в Закарпатской области - 246 (7 за последние сутки); Ривненской области - 220 (6 за последние сутки); в Тернопольской области - 151 (6 за последние сутки); Волынской области - 130 (2 за последние сутки), в Киеве зарегистрированы 40 случаев подозрения на заболевание корью (4 за последние сутки).

На других административных территориях страны с начала текущего года регистрировались единочные случаи подозрения на заболевание корью в общем количестве – 234, подчеркивают в Минздраве Украины.

С целью контроля над эпидемической ситуацией по кори обеспечены готовность госпитальных баз и своевременное обследование больных с подозрением на заболевание корью, отмечают в ведомстве.

Во всех регионах, с целью предотвращения распространения кори, во исполнение приказа Минздрава Украины осуществляются мероприятия по профилактике кори, напоминают в Минздраве.