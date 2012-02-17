В Украине более 27 тыс детей - на учете на усыновление

На сегодняшний день в Украине на учете на усыновление стоит более 27 тыс. детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела организации усыновления детей гражданами Украины Департамента по усыновлению и защите прав ребенка Минсоцполитики Ольга ОЛИФЕР.

По ее словам, количество украинцев, желающих усыновить ребенка, превышает 1,5 тыс. чел. Также ежегодно около 10-15 семей выражают желание усыновить двух детей.

О.ОЛИФЕР напомнила, что при усыновлении ребенка приоритет предоставляется супружеским парам.

По ее словам, в прошлом году было усыновлено меньше детей по сравнении с предыдущими годами. Так, в 2009 году украинцами были усыновлены 2 тыс. 374 ребенка, в 2010-м - 2 тыс. 247 детей, в 2011 – 2 тыс. 014 детей. «Есть небольшой спад, я допускаю, что это может быть связано с экономическими факторами», - сказала О.ОЛИФЕР.

По ее информации, 80% желающих усыновить ребенка - это супружеские пары и только 20% - одинокие граждане. Она также сообщила, что были единочные случаи, когда ребенка усыновляли одинокие мужчины.

В свою очередь, начальник отдела по работе с документами иностранных граждан Департамента по усыновлению и защите прав ребенка Минсоцполитики Украины Виктория ЯЛОВСКАЯ напомнила, что законодательством Украины запрещено усыновление одинокими иностранцами.

Она также отметила, что есть дети, которые находятся на учете на усыновление, однако проживают в семье опекуна, приемной семье или в доме семейного типа, и к таким детям иностранцы с целью знакомства не направляются. В.ЯЛОВСКАЯ также сообщила, что детей в возрасте от 5 до 6 лет, которые могут быть усыновлены иностранцами, в Украине всего 145.