Что такое гормоны в косметике и насколько это опасно?

На вопросы о том, зачем нужны гормоны в косметике, действительно ли они омолаживают кожу, устраняют морщины и безопасны ли для организма –отвечает наш эксперт Лидия Таран, косметолог киевского центра красоты.

Гормоны в женском организме гормоны в косметике – речь идет об одних и тех же гормонах?

«Гормоны – это высокоактивные биологические вещества, которые вырабатывают железы внутренней секреции. В организме человека более 100 видов гормонов, и каждый из них отвечает за свой «кусок работы».

Например, гормон поджелудочной железы – инсулин – отвечает за уровень сахара в крови. Гормоны гипофиза управляют ростом костной, хрящевой и мышечной тканей. Женские гормоны – эстроген, прогестерон, пролактин, в первую очередь, отвечают за слаженную работу половой системы, способность зачать ребенка. Также женские гормоны, а точнее их баланс отвечает за упругость, молодость и красоту кожи.

Как правило, после 35 лет выработка эстрогенов в женском организме снижается (у кого-то это происходит гораздо раньше). В результате чего кожа теряет упругость, эластичность, появляется сухость, морщины.

Вот тогда на помощь приходит гормональная косметика. Но гормоны человеческого организма и гормоны в косметике – это два совершенно разных понятия.

В качественно косметике, направленной на омоложение кожи, используют фитогормоны. Косметика с фитогормонами хороший выбор для тех, кто хочет замедлить старение кожи».

Что такое фитогормоны?

«Фитогормоны – вещества растительного происхождения, структурно подобные соответствующим гормонам человека. Самый известный «двойник» эстрогена, наиболее активно влияющего на состояние кожи, — фитоэстроген.

Фитогормоны помогают увядающей коже восстанавливаться, ускоряя процесс регенерации клеток. А также помогают вернуть ее эластичность, упругость, разглаживают мелкие морщины.

Источники фитогормонов?

«Самые популярные и безопасные в борьбе со старением кожи это фитогормоны, полученные из льняного масла, масла ши (каритэ), клевера, люцерны, хмеля. Также фитогормоны присутствуют в зародышах пшеницы, ячмене, корне женьшеня, шалфее, сое, чесноке, календуле, арнике, почках и пыльце окопника, диком ямсе, плодах кокосовой пальмы".

Безопасны ли фитогормоны?

«Косметические средства, в составе которых есть фитогормоны, считаются одними из самых безопасных средств с гормоноподобными веществами. Но не стоит забывать, что вся гормоноподобная косметика находится на уровне изучения.

Также не стоит ожидать, что после применения косметики с фитогормонами можно будет помолодеть на 20 лет!»

Учти! Даже сравнительно мягкая стимуляция кожи фитогормонами считается anti­age терапией и должна быть строго дозирована. Превышение количества тех же эстрогенов может вызвать развитие купероза и истончение кожи.

Какие гормоны в косметике запрещены?

«К запрещенным гормонам относятся андрогены, эстрогены, антиандрогены, кортикостероидные и гонадотропные гормоны.

Гормоны животного происхождения имеют далеко не местное действие: они проникают в дерму, кровь и лимфу, а затем разносятся по всему организму.

Конечно, они активнее растительных компонентов, и многие могут обрадоваться их эффекту (увы, в некоторые эксперты по омоложению применяют запрещенные косметические средства)! Через некоторое время после применения омолаживающих средств с запрещенными гормонами не исключено, что процесс старения кожи ускорится в несколько раз, а также в организме возникнут гормональные нарушения».

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