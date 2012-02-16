Янукович дал первое задание министру здравоохранения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе БОГАТЫРЕВОЙ разобраться с ситуацией, когда медработники получает 900 грн. зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал на совещании в Кременчуге Полтавской области после выступления начальника областного отдела здравоохранения Виктора ЛЫСАКА.

В.ЛЫСАК в своем выступлении рассказал о процессе реформирования медотрасли и подчеркнул, что необходимо поднимать зарплаты медицинскому персоналу. В качестве примера он привел зарплату одной из категорий медработников в 900 грн.

«Что это за зарплата? У нас минималка больше тысячи гривень. Я прошу Раису БОГАТЫРЕВУ разобраться в этом вопросе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

