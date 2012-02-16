Янукович: В Украине будет принята Стратегия гуманитарного развития

В ближайшее время в Украине будет принята Стратегия гуманитарного развития. Об этом, как сообщает сайт главы государства, Президент Украины Виктор Янукович заявил представителям СМИ в Кременчуге.

«На очереди, сейчас будем принимать стратегию гуманитарного развития Украины», – сказал Виктор Янукович. По его словам, речь идет о важном вопросе, над которым власти нужно работать вместе с общественностью и учеными.

Глава государства добавил, что новоназначенная вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатырева будет, в частности, заниматься и этим вопросом.

