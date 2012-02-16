Только 62% защитных сооружений в Украине готовы к ЧП

По состоянию на 1 января 2012 года только 62% защитных сооружений (метрополитен, подвалы и т. п.) ограничено или полностью готовые к эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Департамента гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Украины Геннадий ДОЛБИКОВ.

Сейчас, сообщил Г.ДОЛБИКОВ, проводится техническая инвентаризация таких объектов.

«Будем надеяться, что на протяжении ближайших лет мы закончим проведение технической инвентаризации и полностью определим, какие у нас имеются защитные сооружения и в каком они техническом состоянии» - сказал он, и заметил, что оборудование для таких сооружений устарело и в Украине не изготовляется.

Он напомнил, что особое внимание на территории Украины уделяется техногенно нагруженным областям: Луганской, Донецкой, Запорожской.

Как напомнил Г.ДОЛБИКОВ, в Украине свыше 1200 химически опасных объектов.

Также МЧС следит за ситуацией в регионах, где возможно затопление: Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Одесская и Николаевская области.