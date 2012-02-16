Завтра на юге и востоке Украины ожидается снег

Завтра в южных и восточных областях Украины ожидается небольшой, ночью на юге умеренный снег, температура ночью 7-12°, днем 2-7° мороза.

В Крыму снег и мокрый снег, ночью и утром местами сильный, кое-где налипание мокрого снега, гололед, метели, температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Южном побережье ночью около 0°, днем 1-5° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем на западе небольшой снег; температура ночью 12-17° мороза, в северных и западных областях местами 20°, днем 5-10° мороза.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в пятницу без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, местами 20°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 7-9° мороза.